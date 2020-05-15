Транспорт Южного Урала переориентируют на чистое топливо

Южный Урал попал в число пилотных субъектов по формированию газозаправочной инфраструктуры, и работа эта будет вестись в рамках регионального проекта "Чистый воздух", сообщает областное министерство экономического развития, отвечающее за становление рынка газомоторного топлива в регионе.

Среди будущих плюсов намеченной программы отмечаются широкие возможности по улучшению экологической обстановки на проблемных ныне территориях. Но это завтра, поскольку эффект не будет взрывным. Если оценивать процесс по размеру предусмотренных бюджетом вложений, нетрудно определить, что пик реформаторской активности отодвигается на среднесрочную перспективу. Пока на газовом фронте области почти без перемен, если не считать покупку регионом нескольких десятков работающих на газе автобусов. Хотя это в контексте запланированных преобразований лишь пристрелка, подступы к основным задачам.

Надавить на газ с использованием бюджетного финансирования предполагается на строительстве новых заправок, снабжающих транспорт чистым топливом. Максимальный размер бюджетной субсидии на один такой объект определен в размере 40 миллионов рублей, что примерно на треть покрывает вложения инвестора. Средства из региональной казны на эти цели уже выделяются с прошлого года, однако они пока невелики. Около 32 миллионов рублей, сообщают организаторы работы, было направлено на инфраструктурный проект в Магнитогорске. В текущем году субсидии должны составить 80 миллионов рублей. Показательнее с точки зрения вложений окажется следующий период: в 2021 году из региональной казны на субсидии направят 240, в 2022-м - 660 миллионов рублей. Результатом должен стать ввод в эксплуатацию не менее 19 газозаправочных станций. В Челябинской агломерации сеть заправок собираются увязать с новой схемой движения общественного транспорта, разрабатываемой с прошлого года.

Ожидается, что к этому времени сформируется и машинный парк, способный потреблять альтернативное топливо. Но это, явствует из планов, тоже будет не сразу. Вначале предстоит создать региональный реестр пунктов, готовых технически переоборудовать имеющийся в области транспорт. Исполнители должны быть с опытом и необходимыми сертификатами, достаточным количеством постов для ведения работы, накопительными площадками. Задумано, что они будут предоставлять заказчикам скидки, а недополученные ими доходы компенсирует бюджет.

По распоряжению регионального правительства в текущем году должно быть переоборудовано 300 транспортных средств, в 2021-м - 900, в 2022-м - 1800. Однако, как информировали кураторы рынка газомоторного топлива в начале мая, порядок субсидирования, определяющий требования к кандидатам в региональный реестр, в настоящее время только проходит стадию утверждения правительством области. И все же, несмотря на продолжающуюся подготовку, региональная власть смотрит вдаль с оптимизмом.

- Сформировать спрос на этот вид топлива - не менее серьезная задача, - комментирует вице-губернатор Егор Ковальчук. - Но развитие рынка газомоторного топлива для Челябинской области имеет особое значение. Как в контексте улучшения экологической обстановки, так и в рамках развития перспективных экономических специализаций. Для конечного потребителя важнейшим станет фактор экономии: газ дешевле и эффективнее в использовании.