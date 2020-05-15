В ХМАО четырех человек ранили в драке с поножовщиной

В городе Радужный (ХМАО) в 7 микрорайоне накануне случилась массовая драка. По данным правоохранительных органов, в потасовке участвовало в общей сложности десять человек. Не обошлось без ранений.

Сообщили о конфликте очевидцы. На место происшествия прибыли ближайшие наряды полиции.

"Между группой мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку. Четверых участников инцидента с ножевыми ранениями доставили в больницу. Остальных фигурантов - в отдел полиции", - сообщает пресс-служба управления МВД Югры.

На данный момент личности всех участников драки установлены. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "хулиганство" (максимальное наказание - до семи лет тюрьмы). Обстоятельства инцидента расследуются.