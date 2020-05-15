Три прибалтийские страны открыли "зеленый коридор" для своего населения

Это согласованное решение, уточняют источники в Риге, будет закреплено 15 мая в латвийской столице главами МИД во время их рабочего визита на берега Даугавы во второй половине дня. Речь идет о меморандуме по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за пандемии коронавируса.

Документом предусматривается, в частности, что с середины мая по странам Балтии могут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за ее пределами, им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом контактного лица инфицированного, а также они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Кстати, накануне, сообщают новостные порталы, латвийский кабинет министров одобрил решение возобновить и международные пассажирские перевозки между тремя государствами. В то же время МИД Латвии в своем обращении к жителя страны подчеркивает, что правила поведения в связи с пандемией Covid-19 в разных странах могут различаться, поэтому путешественники "обязаны соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из распространения вируса".

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в видеообращении, распространенном в пятницу, утверждал, что три балтийских государства взяли под контроль первую волну вируса COVID-19 и первыми в Евросоюзе решили открыть границы для своих граждан. "Однако мы и далее будем оставаться бдительными и ответственно охранять пространство Латвии, Литвы и Эстонии", - заявил он.

Судя по заявлению представителя Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, слова которого цитирует ТАСС, гражданам двух соседних стран при въезде на территорию Литвы все-таки придется пройти пограничный контроль. Они освобождаются от необходимости декларировать цель поездки, но обязаны будут представить удостоверение личности.

Сохраняются на контрольных постах Литвы и дежурство медицинских бригад, в обязанность которых будет входить контроль за состоянием здоровья гостей и обработка анкет, которые им предстоит заполнить при пересечении литовской границы. А за нарушение действующих в Вильнюсе правил карантина для физических лиц предусмотрен денежный штраф в размере от 500 до 1500 евро.

О том, что и после 15 мая сохранятся выборочные проверки на границе с Латвией, подтвердил порталу ERR и представитель департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев. По его словам, продолжат свою работу патрули, которые будут обеспечивать безопасность, общественный порядок и проверять соблюдение социальных дистанций.

Следует добавить, что к так называемому "туристскому пузырю" на северо-западе Европы в ближайшее время, по данным западных источников, могут присоединиться Финляндия и Польша. А вот Италия, одна из наиболее пострадавших стран ЕС, шокирована идеей создания "зелёных коридоров". Более того, премьер Джузеппе Конте даже пригрозил выходом страны из ЕС, если подобная практика будет распространяться.

Кстати, по обновленным данным оперативных источников из трех стран Балтии, в них уже выявлен в общей сложности 4 259 случай заражения коронавирусом. В Латвии подтверждено 970 случаев заболевания, в Литве - 1523, а в Эстонии - 1766.