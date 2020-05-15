Росгвардия обязала призывников получать справки об отсутствии COVID-19

Призывники, которые отправляются служить в Росгвардию, должны представить справку об отрицательном результате на коронавирус. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Алексей Кузьменков в ходе рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На мероприятии была подробно рассмотрена организация работы в войсках по перевозке и размещению призывников с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Кузьменков подчеркнул, что "необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию".

Кроме того, перевозка призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей будет проводиться служебным автотранспортом. У призывников в пути будут вести постоянный контроль за состоянием здоровья, а также обеспечат молодое пополнение средствами индивидуальной защиты.

В ходе совещания основное внимание было уделено мероприятиям, которые проводятся в Росгвардии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также выработке решений для поэтапного снятия ограничительных мер.