Рослесхоз призывает усилить ответственность за лесные пожары

Замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко предложил повысить меры уголовной и административной ответственности за действия, ставшие причинами лесных пожаров.

"Мы за ужесточение административной и уголовной ответственности для виновников лесных пожаров, - сказал Сергей Аноприенко на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме. - Практически все весенние пожары случились из-за человеческого фактора. Все законодательные запретительные меры уже давно приняты, но люди продолжают своими руками поджигать траву, проводить сельскохозяйственные палы, огонь которых переходит на земли лесного фонда".

По его данным, на момент проведения пресс-конференции, 15 мая, в стране были зафиксированы 27 лесных пожаров на площади больше 8 тысяч га.

"Фактическая пожарная обстановка в буквальном смысле зависит от нас с вами, от людей, от их поведения с огнем, - продолжил Аноприенко. - И только потом уже от работы лесопожарных служб. Каждый год мы об этом говорим, но каждый раз ситуация повторяется".

Как уточнил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев, за весь весенний период меньше 1% пожаров возникли из-за природных условий, во всех остальных были виноваты люди.