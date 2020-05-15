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15.05.2020 15:25

Рослесхоз призывает усилить ответственность за лесные пожары

Текст: Алексей Дуэль

Замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко предложил повысить меры уголовной и административной ответственности за действия, ставшие причинами лесных пожаров.

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"Мы за ужесточение административной и уголовной ответственности для виновников лесных пожаров, - сказал Сергей Аноприенко на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме. - Практически все весенние пожары случились из-за человеческого фактора. Все законодательные запретительные меры уже давно приняты, но люди продолжают своими руками поджигать траву, проводить сельскохозяйственные палы, огонь которых переходит на земли лесного фонда".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По его данным, на момент проведения пресс-конференции, 15 мая, в стране были зафиксированы 27 лесных пожаров на площади больше 8 тысяч га.

"Фактическая пожарная обстановка в буквальном смысле зависит от нас с вами, от людей, от их поведения с огнем, - продолжил Аноприенко. - И только потом уже от работы лесопожарных служб. Каждый год мы об этом говорим, но каждый раз ситуация повторяется".

Как уточнил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев, за весь весенний период меньше 1% пожаров возникли из-за природных условий, во всех остальных были виноваты люди.

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