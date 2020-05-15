Россия и Турция сняли временные ограничения для транзитных перевозок

Россия и Турция снимут ограничения на время, которое отводится автоперевозчикам на транзит. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Согласно сообщению, договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между министром транспорта РФ Евгением Дитрихом с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

"Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок", - уточнили в Минтрансе.

Там добавили, что была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на то время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит.