Россияне отказываются от крупных покупок в кредит

В период пандемии спрос россиян на крупные беззалоговые кредиты (более 300 тысяч рублей) упал на 72 процента, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). На займы объемом 30-100 тысяч рублей и 100-300 тысяч рублей было подано на 60 процентов меньше заявок, до 30 тысяч рублей - на 49 процентов меньше.

"Спрос на беззалоговые кредиты упал бы еще сильнее, если бы у банков не были развиты онлайн-каналы продаж, - отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. - Количество онлайн-заявок и снижалось не так резко, и восстанавливается быстрее, хотя и здесь тоже сильнее пострадал спрос на крупные займы".

Россияне стали реже занимать на крупные покупки и в микрофинансовых организациях, показало исследование онлайн-платформы Webbankir. В период пандемии с 14,4 до 11,2 процента сократилась доля займов на покупку бытовой техники и электроники, одежды и мебели. С 15 до 12 процентов уменьшились запросы на займы на ремонт жилья, с 9,7 до 9,3 - на ремонт автомобиля, с 5,6 до 4, процента - на лечение.

Чаще всего в апреле в МФО россияне брали займы на неотложные нужды - в заявке люди указывали, что деньги им понадобились срочно, возникли непредвиденные обстоятельства, форс-мажор, не хватает до зарплаты и т.п. Доля таких займов выросла до 23,6 процента. На втором по популярности месте оказались займы на личные нужды (18 процентов). Наибольший рост в период самоизоляции показали займы на рефинансирование кредитов, образование и оплату онлайн-услуг.

"Мы специально разделяем займы на личные и на неотложные нужды. Как правило, и в том, и в другом случае деньги идут на текущие бытовые расходы, связанные с обустройством быта, содержанием дома и семьи. Отличие в том, что в случае неотложных нужд клиенты делают акцент на срочности и непредвиденности подобных расходов. Увеличение подобных займов свидетельствует об ухудшении финансового положения россиян, многие из которых остались без работы или серьезно потеряли в зарплате", - пояснил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

В первом квартале этого года, по предварительным данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), банки выдали почти 3,95 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,2 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2019 года количество новых выдач выросло на 13 процентов, а объем кредитования - на 18 процентов.

Как отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович, в первые будние дни карантина (30 марта - 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению со средним количеством выдач в рабочие дни марта. "С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки, и гражданам стало сложнее потратить свои средства. С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики", - пояснил эксперт.

В начале апреля потребительские кредиты активнее брали россияне в возрасте до 40 лет. Доля таких заемщиков выросла на 6 п.п., а тех, кто старше 50 лет, наоборот, сократилась. В НБКИ рост доли "молодых" заемщиков объясняют тем, что в период самоизоляции в сегменте потребительских кредитов существенно выросла доля онлайн-заявок. Так, если в марте 2020 года их доля в общем количестве заявок на кредит составляла 30-35 процентов, то в апреле - уже 40-50 процентов. Молодые люди технически более осведомлены и привычны к интернету, поэтому они и больше, чем заемщики старшего возраста, брали кредитов онлайн.

В целом из-за снижения экономической активности в этом году темпы роста кредитного портфеля банков снизятся, прогнозируют в АКРА. Розничные кредиты прибавят по итогам года 11 процентов (18,5 процента в 2019 году), причем основным фактором роста, как ожидается, станет увеличение ипотечного кредитования. Оно будет связано с активным расширением программ господдержки, а также со снижением объема досрочно погашаемой задолженности.

В НБКИ также отмечают, что в условиях падения доходов населения и снижения аппетита банков к риску полного восстановления спроса на потребительские кредиты вряд ли стоит ожидать даже в среднесрочной перспективе.