Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Прием обращений на Едином портале госуслуг, в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах начался 12 мая.

- По состоянию буквально на два часа назад было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей, и пятнадцать минут назад, готовясь к соответствующему заседанию, еще раз посмотрел - уже 5 миллионов 300 тысяч заявлений на 7,5 миллионов детей подано, - рассказал зампред правительства на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Григоренко напомнил, что накануне на заседании кабмина было принято постановление правительства о выделении соответствующего финансирования, а порядок единовременной выплаты утвержден еще 11 мая.