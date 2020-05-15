Россияне взяли льготных ипотечных кредитов на 17 млрд рублей

Россияне взяли ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5% на сумму более 17 млрд рублей. Об этом сказал замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Строительство в условиях ограничительных мер".

На 15 мая российские банки, по данным ДОМ.РФ, одобрили 31 тысячу заявок на оформление кредитов. С клиентами были заключены 6,8 тысячи договоров на 17,3 млрд рублей. Предполагается, что до 1 ноября в рамках программы будет выдано около 250 тысяч кредитов на 740 млрд рублей.

"На рынке в целом по итогам апреля ожидалось падение на 30%. В итоге мы подвели предварительную оценку апреля - было выдано 90 тысяч ипотечных кредитов на сумму 208 млрд рублей. Это падение примерно на 17% в количественном выражении и 13% в деньгах. Благодаря программе поддержки реальное падение объема сбыта сейчас стало гораздо меньше, чем ожидалось", - сообщил Белоусов на конференции "КоммерсантЪ" "Стресс-тесты для девелопмента".

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