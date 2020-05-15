Ростех рассматривает возможность поставки Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Госкорпорация "Ростех" рассматривает возможность поставки авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и в одной из компаний-заказчиков.

По словам собеседника издания, речь идет о самолетах, которые были сделаны под заказ, но по разным причинам до заказчиков не дошли.

"Когда заказы срывались или переносились, производитель не останавливал производство, чтобы не нарушать цепочки поставок комплектующих и не увольнять людей. Поэтому под новые заказы закладывались новые суда вместо того, чтобы поставлять уже готовые", - поясняет один из собеседников "Ведомостей".

По информации издания, программа поставок была презентована 13 мая на совещании по поддержке авиапрома.

SSJ100 - ближнемагистральный лайнер, первый гражданский самолет,разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 года, всего в 2011-2020 годах заказчикам было передано 173 борта.

ОАК входит в Ростех, и, в том числе, контролирует авиакомпанию Red Wings и непосредственного производителя SSJ-100 - "Региональные самолеты".