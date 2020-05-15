Сенаторы внесли законопроект о порядке применения дистанционного обучения

Как рассказала один из авторов инициативы, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, "речь идет о донастройке дистанционного образования в нестандартных условиях, таких, как сегодня, когда по-другому в условиях распространения коронавирусной инфекции просто невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса".

Ничто не заменит традиционного обучения и живого контакта ученика с учителем, подчеркнула сенатор. По ее словам, законопроект разработан в целях уточнения полномочий министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Поправки вносятся в статью 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В ней уже есть норма о праве школ и вузов применять электронное обучение и дистанционные технологии. Статья дополняется положением о том, что порядок использования таких форматов определяют соответственно Минпросвещения и Минобразования.

По словам Лилии Гумеровой, принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации и других.