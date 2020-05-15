Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19

Весенний призыв в Вооруженные силы РФ идет по плану, несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Работа призывных комиссий в регионах скорректирована, в итоге удалось в пять раз сократить количество вызываемых в военкоматы призывников. "При этом установленный план призыва выполняется полностью", - сказал он в ходе мероприятия, посвященного открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам министра, перевозки новобранцев к месту службы спланированы так, чтобы исключить их контакты с другими гражданами. Кроме того, "введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 230 тысяч тест-систем и 2 миллионов масок". "Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами", - заверил министр.

"Военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин", - добавил он.