СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам

Следователи в регионах займутся проверкой фактов невыплат надбавок врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Председатель СК Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - передает ТАСС слова официального представителя ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следователям поручено "незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии на то оснований".

В ряде регионов - в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской областях - проверки уже начались.