Скворцова назвала превалирующую группу крови у пациентов с COVID-19

Люди со второй группой крови чаще всего болеют коронавирусом, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на пресс-конференции.

На втором месте по заболеваемости находятся пациенты с первой и третьей группами крови.

"Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, и который абсолютно подтвержден и центрах Федерального медико-биологического агентства: превалирующая группа крови у зараженных - это II", - сказала Скворцова.

Причина заключается в распространенности этих групп. Так, четвертая, самая редкая группа, была вообще ею не упомянута.

Выводы были сделаны на основе изучения анализов более 206 образцов биоматериала умерших, заразившихся и здоровых людей.