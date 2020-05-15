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15.05.2020 22:53
Рубрика: В мире

Собака и три кошки в Нидерландах заразились COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Собака и три кошки в Нидерландах оказались заражены коронавирусом. Это первые подтвержденные случаи с заболевшими COVID-19 домашними животными в этой европейской стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам министра сельского хозяйства Нидерландов Каролы Шаутен, которую цитирует Reuters, собаку заразил ее владелец. Шаутен обратилась со специальным посланием в парламент страны. "Важно, чтобы владельцы домашних животных следовали совету: пациенты с COVID-19 должны в качестве меры предосторожности избегать контакта со своими животными", - заявила Шаутен в обращении к депутатам. "Если вы больны, не обнимайте свою кошку или собаку", - отметила министр.

Восьмилетний американский бульдог, у владельца которого обнаружили COVID-19, был доставлен в ветеринарную клинику в Нидерландах из-за серьезных проблем с дыханием 30 апреля. После проведенного двухнедельного лечения собаки анализ крови показал, что у нее выработались антитела к вирусу.

Фото: Istock
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Одновременно стало известно и о заражении трех кошек в Нидерландах. Этот случай также любопытен. Шаутен сообщила о том, что несколько норок на ферме на юге страны оказались заражены коронавирусом. При этом причина заражения инфекцией установлена не была. По словам министра, 11 кошек, которые жили рядом с фермой, были протестированы на COVID-19. Оказалось, у трех из них были обнаружены антитела к вирусу: это показывает, что они, также, как и бульдог, переболели им. Последующие тесты не дали положительный результат на коронавирус. Хотя анализ подтверждает, что люди с COVID-19 могут заразить собак, вероятность этого крайне невелика, пояснил Арджан Стегеман, ветеринарный эпидемиолог из Утрехтского университета в Нидерландах.

Напомним, что еще в марте Всемирная организация здравоохранения заявила: нет никаких доказательств того, что собака, кошка или любое домашнее животное может передавать COVID-19. Более того, эксперты по инфекционным заболеваниям сначала полагали, что носителями нового коронавируса могут быть кошки, норки и хомяки, но отнюдь не собаки и другие домашние животные.

Однако после этого во всем мире время от времени сообщалось о заражении животных COVID-19. Так, в конце марта тест на коронавирус дал положительный результат у домашнего кота в Гонконге. COVID-19 сначала нашли у владельца животного. Вскоре выяснилось, что заразившийся человек часто брал кота на руки и прислонял к своему лицу. Коронавирус в апреле был обнаружен у домашнего кота в Бельгии. У четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке также был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Исследование показало, что одни представители семейства кошачьих могут передавать COVID-19 другим кошкам без проявления симптомов.

Фото: youtube.com/The Straits Times
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Наконец, у двух собак в Гонконге - шпица и немецкой овчарки был зафиксирован положительный результат при взятии проб на COVID-19. Собаки также испытывали проблемы с дыханием. Анализ вирусных генетических последовательностей у этих собак показал, что они идентичны таковым, которые имеются у инфицированных людей. "Исследователи подозревали, что инфекция была передана от владельцев к собакам, и прямая геномная связь убедительно подтверждает это", - заявил Малик Пейрис, вирусолог из университета Гонконга. Он возглавлял исследование, результаты которого были опубликованы в четверг в журнале Nature 1. Оно не выявило каких-либо доказательств того, что собаки могут передавать инфекцию другим собакам или людям. Вместе с тем, исследователи напомнили о том, что SARS-CoV-2, вероятно, произошел от летучих мышей и был передан людям через некое "животное-посредника", которое остается неизвестным. "Вирус, похоже, имеет довольно широкий диапазон хостов. Собаки, кошки и другие близкородственные виды млекопитающих могут образовывать некий вирусный мост между летучими мышами и людьми", - заключил Пейрис.

Между тем

По словам Юргена Рихта, ветеринарного вирусолога из Канзасского университета, вероятно, в ближайшее время потребуются специальные диагностические наборы для тестирования животных. Он выразил обеспокоенность тем, что сообщения о зараженных кошках и собаках могут привести к тому, что люди откажутся от своих питомцев, как это происходило в китайском Ухане, где началась вспышка заболевания. "Опасность, с которой мы сталкиваемся, состоит в том, что люди нервничают, когда слышат, что животные-компаньоны могут быть вирусоносителями, и решают избавиться от них", - заявил Рихт.

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