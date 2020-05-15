Специалисты объяснили, почему необходимо отменить НДС для творческого сектора

В четверг, 14 мая, в формате видеоконференции состоялось плановое заседание Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Члены Комитета и представители различных секторов экономики подвели итоги работы за прошедшие два месяца, а также обсудили разработанную Комитетом концепцию электронного депозитария результатов интеллектуальной деятельности, права на которые предлагаются на экспорт.

Заседание открыл член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Он рассказал об инициативах и комплексе неотложных мер по поддержанию креативных индустрий и развитию рынка интеллектуальной собственности, заметно пострадавших от последствий пандемии. Предложения отражены в двух документах, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении Правительства РФ. Оба направлены на формирование целостной системы поддержки представителей творческого сектора. "Министерство экономического развития намерено включить наши предложения в "дорожную карту" по трансформации делового климата, а Министерство культуры поддержало нашу инициативу об отмене НДС для всех творческих отраслей, в том числе и музыкальной индустрии", - отметил Кричевский и добавил, что меры по поддержке креативных индустрий, которые могут быть реализованы на уровне Москвы, Комитет представил также вице-мэру столицы Наталье Сергуниной.

По мнению Кричевского, для поддержки креативных индустрий в России необходимо применять нормы Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям 2012 года. При этом важно не обрушить цифровой рынок, который только начинает укреплять свою позицию. "Все связанное с Пекинским договором нужно рассматривать в комплексе с отменой НДС по сделкам с интеллектуальными правами, ставшим сейчас неким камнем преткновения. Например, замена НДС на налог с продаж с конечной услуги или товара - действенная мера, которая может поддержать не только сферу ИС, но и всю инновационную экономику. Объем рынка креативных индустрий не так велик в масштабах всех других индустрий нашей страны. Мы посчитали, что представляет собой каждая отрасль. Оказалось, что на всю музыкальную индустрию в России приходится всего 1 млрд долларов. Для государственного бюджета НДС потеря с этой суммы не так уж ощутима. Стоит отметить, что уже не облагаются НДС программные продукты, кино и патенты. В целом вопрос освобождения сделок со всеми видами объектов интеллектуальной собственности от НДС значим для индустрий, а для госбюджета - не сильно обременителен".

В ходе онлайн-заседания заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев сообщил, что Роспатент предложил Комитету участвовать в работе по развитию экспорта ИС и созданию специализированного депозитария результатов интеллектуальной деятельности ориентированных на экспорт, а также специализированной электронной площадки для сопровождения экспортных сделок. Матвеев объяснил принцип, по которому формировалось предложение о создании депозитария: "Мы исходили из того, что пул объектов, представляющих интерес для экспорта, широк и весьма разнообразен. Это традиционные объекты, охраняемые авторским правом: литературные произведения, сценарии театральных постановок и компьютерных игр, программное обеспечение, анимация и другие аудиовизуальные произведения, коллекции фотографий классических работ, партитуры и так далее. Вторая группа - это технологические объекты, то есть все, что связано с производством, промышленным дизайном. Создать единый депозитарий для всех видов объектов, предлагаемых на экспорт, невозможно. Стоит задача скорее интегрировать те, что есть, и помочь им доставлять объекты до специализированных "витрин".

Заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов отметил одну из основных проблем экспорта российской интеллектуальной собственности: "Если права на иностранные рынки будут предоставляться российскому лицу, то оно получит возможность вещать, допустим, в Латвии, возможно, даже с правом сублицензирования. Если будут ограничения, по которым для признания сделки экспортный субъект обязательно должен быть вне российской юрисдикции, получится, что сделка формально не экспортная. То есть при функционировании депозитария было бы разумно исходить из страны использования результатов, а не ориентироваться на юрисдикцию второй стороны сделки".

Обсуждалось также и предложение об автоматической генерации справок для валютного контроля в рамках площадки по сопровождению сделок. Это предложение интересно, но практически не реализуемо, считает советник Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", исполнительный директор НП "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян. По ее словам, налоговый гайдинг сейчас прописан в Налоговом кодексе таким образом, что им практически невозможно воспользоваться. По этой причине трудно представить, что выдача документов будет происходить в автоматическом режиме. "Не думаю, что идею создания такой площадки с государственной поддержкой надо ставить в зависимость от налоговых решений - в этом случае она может стать камнем преткновения". Эксперт подчеркнула, что даже за рубежом подобная практика не была полностью автоматизирована, и ни одна налоговая не возьмет на себя риски по автоматической выдаче документов.

Решения в сфере поддержки экспорта услуг должны опираться на систему взаимоотношений, органично подходящую для отрасли. По мнению директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, платформа должна быть ориентирована на организации, которые по поручению российских правообладателей уже сегодня работают с зарубежными партнерами. "К примеру, у меня есть спектакль с полностью очищенными правами или любой другой сложный объект. Соответственно, я могу продвигать его на зарубежных рынках через своих традиционных партнеров либо предоставить тот же объем прав площадке, которая будет разыскивать для меня клиентов и заниматься юридическим оформлением за рубежом", - сказал он.

Энтин добавил, что площадка сможет стать агрегатором поставщиков услуг в области поддержки экспорта и решения административных вопросов. "Думаю, имеет смысл выбрать несколько пилотных проектов из разных областей и на основе полученного опыта дать разъяснения и рекомендации", - заключил юрист.

Основатель и генеральный директор компании Alliance GT, автор образовательного курса "Цифровая азбука" Анастасия Ефимова выразила надежду на то, что новая площадка позволит игрокам рынка ИС работать с государственными субсидиями и грантами: "Было бы здорово объединиться на площадке, чтобы всем выжить в новой реальности, потому что нам сложно достучаться до всех министерств".

Практически все представители компаний обратили внимание, что участники рынка самостоятельно создают депозитарии для хранения охраняемых результатов в цифровой форме, и задача государства - не дублировать существующие технические решения, а обеспечить интерфейс для интеграции с ними. На то, что в технической сфере задача создания депозитариев конструкторской, технической документации и связанных с ней "портфелей патентов" особенно сложна, обратил внимание начальник отдела партнерств и интеллектуальной собственности Блока по управлению инновациями ГК "Росатом" Сергей Югай, порекомендовав сосредоточить усилия государства на координации решения именно этой задачи.

Заместитель председателя Комиссии по выставочной деятельности, генеральный директор ООО "Выставочная компания "Мир-Экспо" Владимир Банников отметил, что для успешного экспорта результатов интеллектуальной деятельности правообладателям необходимы общие подходы: "Нужно сформировать своего рода стандарты, методологические рекомендации, чтобы мы могли предоставлять российским правообладателям алгоритм действий внутри страны и за рубежом".

Комитет обсудил и ряд сопутствующих вопросов.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев высказал мнение о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, над которой работает Министерство юстиции РФ: "Из Кодекса убрали статью 14.10, позволявшую полиции работать с нарушениями в сфере товарных знаков. Теперь они фактически перешли в сферу антимонопольного регулирования в соответствии со статьей 27.3, где упомянуты как нарушение конкуренции. В результате рынок рискует остаться бесконтрольным". В ответ заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов пообещал взять решение этой проблемы под личный контроль.