Специальный выпуск шоу "Пусть говорят" будет посвящен "Евровидению"

В субботу, 16 мая, в 21:20 в прямой эфир Первого канала выйдет специальный выпуск программы "Пусть говорят", посвященный "Евровидению-2020". Ведущий программы - Дмитрий Борисов.

"В нынешних реалиях "Евровидение" впервые будет не конкурсом, а европейским музыкальным онлайн-шоу. 46 европейских стран одновременно выйдут в прямой эфир, и мы услышим голос каждой из них. Лучшие из лучших и те, кто в Роттердаме должны были выступать впервые, примут участие в этой масштабной акции. Обсудим новый формат "Евровидения" в специальном выпуске программы "Пусть говорят" перед прямой трансляцией "Евровидения-2020", - заявил Борисов, чьи слова приводит пресс-служба Первого канала.

В студию придут Полина Гагарина, представлявшая Россию на "Евровидении-2015" (второе место), Юлия Волкова (группа "Тату" заняла третье место на "Евровидении-2003"), танцор из клипа UNO группы Little Big Дмитрий Красилов и Кристиан Костов, представлявший Болгарию на "Евровидении-2017" (второе место). Музыкальные критики, авторы песен для этого конкурса, Филипп Киркоров, Евгений Плющенко, Дина Гарипова и, конечно, участники "Евровидения-2020" группа Little Big, которые выйдут в прямой эфир по видеосвязи.

Специальный выпуск программы "Пусть говорят" перед "Евровидением" - уже обязательная часть шоу для российских поклонников конкурса. Сразу по окончании спецвыпуска в прямом эфире Первого канала - "Евровидение-2020". Европа зажигает свет".