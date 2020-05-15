Средняя цена нефти Urals составила 19,91 доллара за баррель

Средняя цена на российскую нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая 2020 года составила 145,3 доллара за тонну или 19,91 доллара за баррель. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

В период с 15 марта по 14 апреля средняя цена Urals была 128,7 доллара за тонну. От расчета этой средней цены определяется размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти марки Urals. Таким образом, экспортная пошлина для нее с 1 июня 2020 года повысится на 1,5 доллара и составит 8,3 доллара за тонну. В мае экспортная пошлина составляет 6,8 доллара за тонну.

Также в сообщении Минфина сказано, что с 1 июня пошлина на высоковязкую нефть повысится с 1 до 1,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 2 до 2,4 доллара за тонну, а на темные - с 6,8 до 8,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 2,4 доллара за тонну, а прямогонного (нафта) - до 4,5 доллара за тонну.

Сохранится льготная нулевая ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Также останется нулевой пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ.