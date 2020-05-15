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15.05.2020 14:43
Рубрика: Экономика

Средняя площадь лесного пожара в этом году сократилась до 150 га

Текст: Алексей Дуэль
Закупка дополнительной техники регионами и модернизация работы по защите лесов от огня позволили сократить среднюю площадь лесного пожара до 150 га, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 200 га.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Об этом на онлайн пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

По его словам, основная причина такого сокращения - возросшая оперативность начала борьбы с огнем.

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"По результатам проверки в феврале у 27 российских регионов выявлена "ограниченная готовность" к пожароопасному сезону, - рассказал Сергей Аноприенко. - Сейчас отдельные недостатки остались только в Курганской области, все остальные субъекты федерации полностью готовы".

По данным Аноприенко, в случае необходимости для тушения лесных пожаров могут быть привлечены до 180 тысяч человек, более 6,6 тысячи единиц техники. В стране развернуты больше тысячи лесопожарных станций.

"Федеральный резерв включает в себя 660 высокопрофессиональных пожарных парашютистов-десантников, сейчас половина из них задействована на тушении пожаров в Амурской области и Забайкалье, - продолжил Сергей Аноприенко. - За счет взаимодействия с МЧС России нам удалось увеличить оперативность доставки сил и средств в те места, где они необходимы, в несколько раз".

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

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