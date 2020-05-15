Средняя площадь лесного пожара в этом году сократилась до 150 га

Закупка дополнительной техники регионами и модернизация работы по защите лесов от огня позволили сократить среднюю площадь лесного пожара до 150 га, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 200 га.

Об этом на онлайн пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

По его словам, основная причина такого сокращения - возросшая оперативность начала борьбы с огнем.

"По результатам проверки в феврале у 27 российских регионов выявлена "ограниченная готовность" к пожароопасному сезону, - рассказал Сергей Аноприенко. - Сейчас отдельные недостатки остались только в Курганской области, все остальные субъекты федерации полностью готовы".

По данным Аноприенко, в случае необходимости для тушения лесных пожаров могут быть привлечены до 180 тысяч человек, более 6,6 тысячи единиц техники. В стране развернуты больше тысячи лесопожарных станций.

"Федеральный резерв включает в себя 660 высокопрофессиональных пожарных парашютистов-десантников, сейчас половина из них задействована на тушении пожаров в Амурской области и Забайкалье, - продолжил Сергей Аноприенко. - За счет взаимодействия с МЧС России нам удалось увеличить оперативность доставки сил и средств в те места, где они необходимы, в несколько раз".