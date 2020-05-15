Стало известно, сколько российские геймеры тратят на игры

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Больше всего денег на компьютерные и консольные игры тратят москвичи, на втором месте находятся жители Казани, а замыкает тройку Екатеринбург. При этом меньше всего на игры тратят жители Санкт-Петербурга. Такие данные приводят аналитики "Яндекс.Денег".

С января по апрель этого года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% - на покупки контента в самих играх. Если смотреть по числу платежей, то этот разрыв еще больше: 85% против 15%. При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в этом апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки - по 862 рубля.

В апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры - на 22. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а вот средний чек подрос всего на 5%.

Исследователи отмечают, что в прошлом месяце заметно выросло число донатов (финансовых поощрений - прим. "РГ"), которые пользователи отправляли игровым стримерам через "Я.Стример". Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года - в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции. Пользователи переводят через "Я.Стример" в среднем по 300 рублей.