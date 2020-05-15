Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине

Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.

В четверг президент США Дональд Трамп внес его кандидатуру на утверждение Сената конгресса, говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома. О намерении выдвинуть Дейтона на эту должность американский лидер сообщал еще в начале мая, пишет ТАСС. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве США в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, должность главы диппредставительства США в Киеве вакантна уже год - с мая 2019-го, когда посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Она покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего Йованович в нелояльности.