Трамп рассказал о скончавшихся от коронавируса друзьях

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, признался, что от нового коронавируса скончались несколько его знакомых.

"Я потерял пять человек . Двое были моими очень хорошими друзьями. Это ужасно", - поделился своими мыслями американский лидер. Он подчеркнул, что знакомые были в возрасте, имели проблемы со здоровьем.

Глава Белого дома сравнил SARS-CoV-2 с обычным гриппом, который не настолько коварен и непредсказуем. По словам президента, коронавирус убивает человека очень быстро. "Вы звоните им через два-три дня, чтобы спросить, как у них дела? Сэр, они в коме. В коме?", - описал произошедшее со своими друзьями Трамп. Его слова приводит РИА Новости.