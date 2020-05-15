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15.05.2020 20:56
Рубрика: Экономика

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Текст: Светлана Ментюкова
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Фото: Nick Harris/flickr.com Фото: Nick Harris/flickr.com
Фото: Nick Harris/flickr.com
Фото: Edwin Lee/flickr.com
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"При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik", - говорится в сообщении.

Там также приводятся подробности аннулирования туров каждым из перечисленных туроператоров. В частности, клиентам предлагается переносить туры на более поздние периоды по гарантийному письму от компании. При этом отмечается, что фактически понесенные затраты, в связи с аннуляцией туров с чартерным перелетом отсутствуют, то есть переносу подлежит полная стоимость. "В турах, включающие регулярные рейсы, определяются в каждом конкретном случае, в зависимости от политики авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Для получения гарантийного письма о доступных денежных средствах, переноса дат поездки и прочих уточнений по бронированию необходимо обращаться в агентство, где приобретался тур.

Ряд операторов предлагают перенести туры с годичной отсрочкой. "Для несостоявшихся туров в Италию в период с 27 мая по 30 июня возможен перенос на те же даты 2021 года", - говорится в информации для туристов.

Решение по углублению аннуляций приняли и другие туроператоры. "Можно перебронировать невозможный к исполнению или аннулированный в текущем периоде тур на любой маршрут и даты до конца 2021 года", - приводятся озвученные туроператорами условия в сообщении АТОР.

Экономика Туризм

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