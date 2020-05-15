Ученые Сингапура представили новый экспресс-тест на антитела к COVID-19

Ученые Сингапура разработали тест, определяющий антитела к коронавирусу нового типа в течение часа. Об этом рассказала руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура, профессор Ван Линьфа.

"Новый тест поможет также оценить эффективность потенциальных вакцин против COVID-19, рассчитать, какая часть населения уже была инфицирована, а также отслеживать контакты при новых вспышках", - цитирует эксперта ТАСС.

Новинка, получившая название cPass в ближайшее время поступит в производство, а затем будет передана в местные больницы. Создатели отмечают, что новые тесты "в кратчайшие сроки могут быть поставлены в другие страны".

Впервые вспышку нового вируса зарегистрировали в конце декабря в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, от коронавируса в мире пострадали уже свыше четырех миллионов человек.