Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, передает РБК.

Документ максимально ограничивает сотрудничество в области образования и культуры между двумя странами. Ограничения, в частности, предполагают заморозку на территории Незалежной всех счетов и прочих активов.

В черный список попали также Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Русское географическое общество, ряд институтов Российской академии наук и несколько десятков других организаций.