Указ губернатора Ульяновской области от 14 мая 2020 года № 81 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

12 марта 2020 г. № 19

г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на территории Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. До особого указания проведение на территории Ульяновской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных салонов, соляриев, СПА-салонов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. С 28 марта по 24 мая 2020 года:

3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.

Данное ограничение не распространяется на организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

3.2.2. На территориях муниципальных образований (населённых пунктов) Ульяновской области, на которых указом Губернатора Ульяновской области введены ограничительные мероприятия (карантин), - работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года:

3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах регионального и местного значения.

4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего указа:

4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в одном помещении более чем 1 человеку.

4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных организациях коллективного размещения, организовать питание по месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.

6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.2-3.3 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.

7. Образовательным организациям:

7.1. С 13 марта по 31 мая 2020 года продолжить реализацию программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

7.2. С 1 по 31 мая 2020 года продолжить реализацию основных образовательных программ для обучающихся 9-11 классов с использованием дистанционных образовательных технологий.

7.3. С 30 марта по 31 мая 2020 года продолжить работу дошкольных образовательных организаций в формате дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с настоящим указом.

7.4. С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации принимать по согласованию с учредителем и Министерством образования и науки Ульяновской области решение об изменении форм организации образовательного процесса.

7.5. Предусмотреть создание условий для педагогических работников по организации образовательной деятельности с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами).

8. Обязать граждан:

8.1. Прибывших на территорию Российской Федерации:

8.1.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

8.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

8.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

8.1.4. Обеспечить на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях самоизоляцию с совместно проживающими, за исключением случаев изоляции в условиях обсерватора в соответствии с подпунктом 13.6 пункта 13 настоящего указа.

8.2. Прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом (далее - прибывшие граждане), посещавших после 30 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщать о своём прибытии и контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

8.3. При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня постановки диагноза.

8.4. В период с 31 марта по 24 мая 2020 года:

8.4.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

8.4.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с законодательством, иных общественных местах, а также при пользовании городским наземным автомобильным и электрическим транспортом общего пользования, в том числе такси (далее - транспорт общего пользования).

8.4.3. Использовать перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования.

8.5. В возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу (далее - граждане группы риска), в период с 26 марта по 24 мая 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

9. Рекомендовать гражданам:

9.1. В период с 31 марта по 24 мая 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

осуществления в утреннее время в период с 5 до 8 часов и в вечернее время в период с 20 до 23 часов индивидуальных открытых тренировок (без использования уличного спортивного инвентаря), пробежек, занятий северной ходьбой с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров; прогулок на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между людьми (социальное дистанцирование), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

9.2. При выходе за пределы места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

9.3. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

9.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

10. Работодателям, деятельность которых не ограничена настоящим указом:

10.1. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), а также Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 3 к настоящему указу).

Удостоверить соблюдение указанных в настоящем подпункте рекомендаций и иных санитарно-эпидемиологических требований подачей декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

Действие настоящего подпункта распространяется на организации, возобновившие свою деятельность с 12 мая 2020 года, а также на организации, ранее не подававшие декларации.

10.2. При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

10.3. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

10.4. Обеспечить работу граждан группы риска в дистанционном режиме или предоставить им отпуск.

10.5. Рекомендовать ввести запрет на выезд в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

10.6. В отношении системообразующих организаций и организаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением работников между субъектами Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования на наличие COVID-19 в отношении работников, непосредственно осуществляющих указанный вид деятельности.

10.7. В отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, исключить факты посадки и нахождения в транспорте общего пользования пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

10.8. В отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, осуществлять работу в формате дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима и мер профилактики.

11. С 13 апреля по 24 мая 2020 года:

11.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в соответствии с приложением № 4 к настоящему указу.

11.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:

11.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне ресепшен, на кассе.

11.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на входе в помещение (торговый зал).

11.2.3. Организовать работу с клиентами только по предварительной записи.

11.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров.

11.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществля¬ющим деятельность в области торговли, обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске посетителей на объект торговли в соответствии с приложением № 5 к настоящему указу.

12. Правительству Ульяновской области, иным исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, областным государственным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области и иные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области максимально сократить количество проводимых совещаний, иных деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных случаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении мероприятий областного и межведомственного характера - не более 50 присутствующих.

13. Министерству здравоохранения Ульяновской области:

13.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего указа.

13.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы работниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

13.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), развёртыванию дополнительной госпитальной базы.

13.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других лекарственных средствах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Российскую Федерацию, и обеспечить их готовность.

13.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и иного медицинского оборудования с учётом общих требований к оснащению коек для пациентов с COVID-19 в соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

13.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

13.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в подпункте 13.6 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.

13.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с привлечением всех лабораторий организаций независимо от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности, с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции.

13.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 следующих категорий граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-19;

с диагнозами "внебольничная пневмония", "грипп", "ОРВИ";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.

13.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.

13.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций независимо от организационно-правовой формы, и представление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.12. При получении положительного результата на COVID-19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.13. Принять меры к осуществлению наблюдения на дому больных с лёгкой формой течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заболеваний гриппом и ОРВИ с использованием дистанционных способов общения, телеконсультаций.

13.14. Обеспечить подготовку предложений по оказанию медицинским работникам, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию, психологической поддержки, а также мер социальной поддержки их несовершеннолетним детям.

14. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

14.1. Обеспечить подготовку предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки:

гражданам в связи с угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам подведомственных организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание.

14.2. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 8.1.1 подпункта 8.1 пункта 8 настоящего указа.

14.3. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в подпункте 8.1.1 подпункта 8.1 пункта 8 настоящего указа.

14.4. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку гражданам группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

14.5. Организовать на базе государственных организаций социального обслуживания оказание гражданам группы риска социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания.

15. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерству здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить разделение потоков граждан группы риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

16. Министерству образования и науки Ульяновской области:

16.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

16.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и среднего профессионального образования, расположенных на территории Ульяновской области.

16.3. Организовать проведение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, расположенных на территории Ульяновской области, промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена с соблюдением рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по отдельному утверждённому графику.

17. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ульяновской области:

17.1. Обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

17.2. Совместно с руководителями организаций в целях обеспечения устойчивости работы промышленных предприятий:

17.2.1. Организовать непрерывный мониторинг функционирования промышленных предприятий, особое внимание уделить предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения.

17.2.2. Организовать на промышленных предприятиях создание запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий.

17.2.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты производственных связей.

18. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области совместно с администрацией города Ульяновска определить перечень объектов спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые в период действия режима повышенной готовности будут использоваться для организации подготовки к профессиональным спортивным соревнованиям с учётом санитарно-эпидемиологических требований, а также критерии допуска и перечень лиц, которым даётся право посещать указанные объекты спорта.

19. Признать, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" введение на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, а равно распространение указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой силы.

20. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ульяновской области осуществлять личный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и общественного питания, в образовательных организациях, гостиницах, а также контроль обязательного использования средств индивидуальной защиты персоналом указанных организаций.

22. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима, проведения производственного контроля сточных вод.

23. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим работы до особого указания.

24. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

25. Правительству Ульяновской области:

25.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга исполнения настоящего указа в части ограничения работы организаций на территории Ульяновской области.

25.2. Организовать работу по уведомлению прибывших граждан о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности и установлении в связи с этим обязательных для исполнения правил поведения, а также утвердить актом Правительства Ульяновской области порядок и форму такого уведомления.

25.3. Утвердить порядок подачи декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

25.4. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской области правовой акт, устанавливающий порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (при необходимости).

25.5. Обеспечить представление Губернатору Ульяновской области предложений о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации, плана действий по восстановлению российской экономики и рекомендаций Роспотребнадзора.

26. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и координирующими органами народных дружин оказать содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан в работе по выявлению и учёту прибывающих граждан, вручению им уведомлений.

27. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности и обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности.

28. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.





Приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щётка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички

15. Свечи

16. Пелёнка для новорождённого

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Печатные издания

26. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)*

27. Строительные и отделочные материалы и инструменты*

28. Санитарно-технические изделия*

29. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения*

30. Табачная продукция*

_________________

*В отношении указанных групп товаров первой необходимости перечень используется только организациями торговли.





Приложение № 2 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.





Приложение № 3 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Стандарт безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму организаций (индивидуальных предпринимателей) и личной гигиене их работников (далее - работники), особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) (далее - работодатели):

2.1.1. Организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ.

2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов разработку правил личной гигиены для работников, правил входа в помещения и выхода из них, регламент уборки и размещение указанных правил в нужных местах.

2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной гигиены и инструктаж по технике безопасности.

2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела работников. При температуре 37оС и выше либо при других явных признаках гриппа и ОРВИ работник должен быть отстранён от работы. Каждое измерение температуры должно регистрироваться в журнале регистрации температуры работников.

2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок для использования их при работе, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.1.6. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в случае необходимости контактов работников с посетителями. Необходимо исключить приём посетителей, не использующих гигиенические маски.

2.1.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).

2.2. Работникам:

2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.

2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания (гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе осуществляется только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении работника.

2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры необходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла они обрабатываются дезинфекционными средствами.

2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть руки.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами работодателя или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы), с кратностью обработки не реже 1 раза в 2 часа.

3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путём распыления дезинфицирующего раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %, спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе) и другие.

Содержание действующих веществ указано в инструкциях по их применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходимо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения).

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются СИЗ: органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путём протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно.

3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом сухом, прохладном затемнённом, недоступном для детей месте.

3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомендовано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо осуществлять в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;

мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не ниже 40°C, с добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой не ниже 65°C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.

4.5. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией от организации в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём состоянии.

5.3. При появлении подозрения на заболевание работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чьё физическое присутствие необязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников с соблюдением дистанции 1,5 метра (социальное дистанцирование).

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга (социальное дистанцирование).

6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.5. Работодателям:

6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации.

6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории организации работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего Стандарта.

6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования работниками общественным транспортом.

6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения настоящего указа.





Приложение № 4 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Требования по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населённых пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в помещениях различных организаций целесообразно проведение профилактической дезинфекции на открытых пространствах населённых пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (далее - МКД).

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат территории, наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, торговые центры, рынки, объекты проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городские парки и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские и парковочные; другие объекты.

В МКД рекомендуется проведение профилактической дезинфекции мест общего пользования - подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, мусоропроводов.

Для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для обеззараживания тротуаров, площадок используют наиболее надёжные дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений. К ним относятся хлорная известь (1-процентный осветлённый раствор), гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору. Дезинфекция указанных объектов осуществляется способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода средства от 600 мл / кв. м для твёрдого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов билетных, банковских и парковочных, пешеходных переходов, детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования в МКД используют средства хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %); катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации не менее 0,2 %.

Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и другие) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл / кв. м.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования МКД. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл / кв. м, при этом в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства его смывают с поверхностей чистой водой. После проведения дезинфекционной обработки мест общего пользования МКД рекомендуется проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать генераторы аэрозолей, т.к. при этом невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего средства в количестве, необходимом для эффективной обработки, кроме того, аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 2 раза в сутки в утренние и вечерние часы.

В МКД в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье лиц, проживающих в МКД, целесообразно проводить дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием населения о предстоящей обработке.

При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки (одноразовые или многократного применения), при обработке способом орошения применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом сухом, прохладном, затемнённом, недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.





Приложение № 5 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Требования, предъявляемые к организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность

1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере торговли:

1.1. Обеспечить входы в магазины (торговые центры) (далее - объекты торговли) резиновыми ковриками или ковриками из пористого материала с дезинфицирующим составом.

1.2. Обеспечить условия для обработки рук посетителей специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) в специально отведённом для этого в объекте торговли месте.

1.3. При подтверждении у работника объекта торговли (далее - работник) заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

2. При входе в объект торговли ответственный работник объекта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать от посетителей осуществить обработку рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки.

В случае отсутствия у посетителя средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток ответственный работник не вправе допускать посетителя в торговый объект. Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты на платной или бесплатной основе.

3. Ответственный работник (работники) должен ограничивать количество одновременно находящихся в магазине посетителей из расчёта 3 посетителя на 50 кв. м площади объекта торговли и следить за тем, чтобы по возможности соблюдалась дистанция между людьми 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4. Обеспечить продажу предметов одежды, головных уборов с обработкой вещей парогенератором после каждой примерки. Примерка покупателями обуви должна осуществляться в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки, бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер для последующей утилизации.

5. При выходе из магазина посетителями должна производиться повторная обработка рук в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения.

6. При появлении подозрения на заболевание посетителя новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) ответственный работник должен направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой помощи, содействовать направлению посетителя в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях, обеспечить дезинфекцию объекта торговли силами специальных служб дезинфекционной обработки.

7. Профилактическая дезинфекция объекта торговли должна проводиться каждые 2 часа. Сведения о проведении профилактической дезинфекции вносятся в специальный журнал "Профилактическая дезинфекция".

8. Дезинфекции подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь, используемые на объекте торговли. Обработку поверхностей производят методом орошения или способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. Воздух в помещении при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств и (или) переносных ультрафиолетовых облучателей.

9. Перед началом работы рекомендуется произвести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений в течение рабочего дня необходимо проводить 1 раз в 6 часов. Сведения о проведении уборки помещений вносятся в специальный журнал "Уборка помещений".

10. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные, катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, спирты и другие. Использовать дезинфицирующие вещества следует согласно инструкциям по их применению.

11. Отходы производственной деятельности и мусор должны собираться в контейнеры и удаляться из помещений объекта торговли не реже 1 раза в 6 часов. Раковины для мытья рук, санузлы должны мыться, дезинфицироваться и убираться ежедневно 1 раз в 2 часа. Сведения о проведении уборки санузлов вносятся в специальный лист, находящийся непосредственно в санузлах.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







