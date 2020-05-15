В 165 домах для престарелых выявлены нарушения пожарной безопасности

Сотрудники МЧС с начала года проверили около тысячи домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

На территории 165 объектов выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Чаще всего проверяющие сталкивались с захламленностью путей эвакуации. Кроме того, отсутствовали некоторые системы противопожарной защиты. В ряде зданий были неисправны автоматические установки пожаротушения, наблюдались проблемы с подачей воды. В МЧС рассказали ТАСС, что у них на учете - 1 750 таких объектов. Плановые проверки проводятся один раз в год, в отдельных случаях - два раза.

Напомним, восьмого апреля произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" в Москве. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. А ночью 11 мая загорелся хоспис в подмосковном Красногорске, погибли 11 постояльцев. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.