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15.05.2020 00:25
Рубрика: В мире

В Болгарии осудили искажающую историческую правду декларацию

Текст: Константин Волков

Координационный совет "Болгария - Россия" направил обращение премьер-министру Болгарии Бойко Борисову, в котором назвал провокацией присоединение Софии к декларации, принятой министрами иностранных дел нескольких европейских стран и США. Об этом сообщает фонд "Русский мир".

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Как подчеркивается в обращении, декларация не отвечает исторической правде. Она фальсифицирует факты и события, которые привели к началу Второй мировой войны, а также искажает представление о ходе и итогах войны. В декларации, подписанной главами МИД европейских стран и США, занижается роль Советского Союза и Красной армии в победе над нацизмом.

Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER
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В заявлении Координационного совета, в частности, сказано, что нельзя превращать историю в "служанку" сиюминутной политической конъюнктуры. Также Координационный совет потребовал, чтобы глава правительства отправил в отставку министра иностранных дел Екатерину Захариеву, поставившую свою подпись под декларацией.

Авторы обращения напоминают, что Болгария находится в своих сегодняшних границах именно благодаря дипломатическим действиям СССР на мирной конференции в Париже в 1946 году.

Кроме того, в обращении к болгарскому премьеру напомнили о заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который заявил, что только Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны и за преступления холокоста. Маас также отметил, что те, кто старается обвинить в этом другие государства, помимо Германии, "используют историю в своих интересах и раскалывает Европу".

В мире Европа Болгария Международные организации СНГ Фонд "Русский мир" Вторая мировая война

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