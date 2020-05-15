В Болгарии осудили искажающую историческую правду декларацию

Координационный совет "Болгария - Россия" направил обращение премьер-министру Болгарии Бойко Борисову, в котором назвал провокацией присоединение Софии к декларации, принятой министрами иностранных дел нескольких европейских стран и США. Об этом сообщает фонд "Русский мир".

Как подчеркивается в обращении, декларация не отвечает исторической правде. Она фальсифицирует факты и события, которые привели к началу Второй мировой войны, а также искажает представление о ходе и итогах войны. В декларации, подписанной главами МИД европейских стран и США, занижается роль Советского Союза и Красной армии в победе над нацизмом.

В заявлении Координационного совета, в частности, сказано, что нельзя превращать историю в "служанку" сиюминутной политической конъюнктуры. Также Координационный совет потребовал, чтобы глава правительства отправил в отставку министра иностранных дел Екатерину Захариеву, поставившую свою подпись под декларацией.

Авторы обращения напоминают, что Болгария находится в своих сегодняшних границах именно благодаря дипломатическим действиям СССР на мирной конференции в Париже в 1946 году.

Кроме того, в обращении к болгарскому премьеру напомнили о заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который заявил, что только Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны и за преступления холокоста. Маас также отметил, что те, кто старается обвинить в этом другие государства, помимо Германии, "используют историю в своих интересах и раскалывает Европу".