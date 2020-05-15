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15.05.2020 18:26
Рубрика: В мире

В ФРГ зафиксировано самое резкое снижение уровня ВВП с 2009 года

Текст: Максим Макарычев

В первом квартале 2020 года ВВП ФРГ сократился на 2,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом, объявило в пятницу, 15 мая, немецкое Федеральное статистическое управление. Это самый низкий показатель со времен финансового кризиса 2009 года.

Согласно информации ведомства, в Германии сократились расходы не только на личное потребление, но и инвестиции в отрасль машиностроения, оборудования и производства транспортных средств. По данным Федерального статистического управления, экспорт и импорт также значительно сократились по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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По сравнению с другими крупными странами еврозоны, Германия все еще чувствует себя неплохо: так, ВВП Франции, второй по величине экономики в еврозоне после ФРГ, упал за этот период на 5,8 процента, Италии - на 4,7 процента.

Эксперты прогнозируют самое крупное в послевоенной истории падение ВВП ФРГ по итогам 2020 года, отмечает tagesschau.de. Федеральное правительство ожидает, что объем производства в крупнейшей экономике Европы, вероятно, сократится на 6,3 процента, хотя ожидается, что во второй половине года экономика ФРГ снова начнет расти. Отметим, что во время мирового экономического и финансового кризиса в 2009 году валовой внутренний продукт Германии упал на 5,7 процента.

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