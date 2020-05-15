В ГД считают, что банковская система восстановится к середине 2021 года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о сроках восстановления банковской системы после пандемии коронавируса.

"Все зависит от того, как будет развиваться экономика и как она будет выходить из ограничительных мер", - ответил он на соответствующий вопрос на пресс-конференции. Глава комитета назвал среди факторов рост платежеспособности граждан и бизнеса.

Говоря о возможных сроках восстановления, он определил нынешний год и первую половину следующего.

Среди угроз Аксаков отметил рост объема проблемных кредитов, риск проблемы с ликвидностью.

Отвечая на вопрос о необходимых мерах для банковской системы со стороны властей, глава комитета заявил, что для банков самое главное - восстановление нормальной ситуации у их заемщиков. "Может быть, придется дополнительные решения принимать для поддержки заемщиков", - предположил парламентарий.

Он напомнил, что правительство уже предпринимает шаги в этом направлении. Это субсидирование процентных ставок, меры поддержки населения и бизнеса. В основном внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям, и это правильно, считает глава комитета. "Но мы видим, что пострадали все отрасли экономики", - отметил он.

Говоря о мерах поддержки, Аксаков также выступил за продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых после 1 ноября. Программа касается покупателей жилья в новостройках и пока распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля до конца октября. В конце апреля по этой причине уже произошел всплеск спроса на такие займы. "Я бы продлил, учитывая непростую экономическую ситуацию", - сказал депутат.