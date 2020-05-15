В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться к концу года вследствие восстановления мировой экономики и роста спроса на нефть. Такой прогноз дал на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Курс рубля, отметил парламентарий, в первую очередь зависит от цен на нефть, которые на данный момент стабилизировались. В дальнейшем на него будут влиять те темпы, которыми мировая экономика будет оправляться от пандемии коронавируса.

Начало восстановления экономик стран мира приведет к росту спроса на "черное золото". Как следствие, укрепление курса рубля может произойти к концу года, считает Аксаков.

Впрочем, рубль переоценен, и это может снизить темпы его укрепления, отметил эксперт.

Аксаков также ответил на вопрос, повлияет ли на курс рубля объявленная президентом мера о поддержке семей с детьми (речь, в первую очередь, о разовых выплатах по 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет). Парламентарий отметил, что это "хорошая мера поддержки, которая частично приведет к компенсации выпадающих доходов" россиян. "Не ослабит рубль точно и не повлияет на укрепление", - отметил он.