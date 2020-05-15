Новости

Уровень воды в Лене около Якутска начал снижаться 08:56
В Петербурге выздоровел первый пациент COVID-19, которому перелили плазму 08:51
В Японии начали использовать роботов для обслуживания больных COVID-19 08:44
Эксперты проверили, есть ли на продуктах в супермаркетах коронавирус 08:35
В Гатчине сгорел торговый центр 08:23
В выходные в столичный регион придут заморозки 08:23
На Камчатке изъяли браконьерскую икру на 14 млн рублей 08:10
Восстановленный спорткар Marussia выставили на продажу за 12,5 млн рублей 08:09
В Москве начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий 07:37
Жителя Приамурья осудили условно за экстремизм в Сети 07:35
Более 170 тысяч консультаций для больных коронавирусом провели врачи телемедицинского центра 07:25
В Австралии коронавирусом заразились более семи тысяч человек 07:15
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 06:59
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии 06:59
В 165 домах для престарелых выявлены нарушения пожарной безопасности 06:50
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России 06:36
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками 06:35
В Бурятии Кижигинский район закрыли на карантин из-за COVID-19 06:07
Посольство РФ: На родину вернутся россияне из Восточной и Южной Африки 06:01
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу 05:07
На Курилах выявлен первый случай COVID-19 05:00
Ученые призвали не сравнивать сезонный грипп и новый коронавирус 04:55
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США 04:40
В Хабаровске военнослужащих оштрафовали за установку "мины-растяжки" 04:20
Видео: В приморском нацпарке медведи пытались "разобрать" фотоловушку 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15.05.2020 08:44
Рубрика: В мире

В Японии начали использовать роботов для обслуживания больных COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японцы активно используют роботов для обслуживания заразившихся коронавирусом нового типа с легкой формой заболевания.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
В Японии отменили режим ЧС в большинстве регионов страны

Таких пациентов в Токио в настоящее время изолируют в отдельных номерах пяти гостиниц. В лечебные учреждения направляют только тяжелых больных, так как количество койко-мест в японской столице ограничено.

Как минимум в двух столичных отелях для оказания помощи больным привлекают высокотехнологичные устройства, передает издание The Japan Times. Машины, в частности, встречают "вынужденных постояльцев" на стойке регистрации во время их прибытия в место проведения карантина, осуществляют уборку и дезинфекцию помещений. Гуманоиды доставляют людям продовольственные наборы, развлекают и подбадривают больных.

Для сбора данных о динамике состояния пациентов разработано специальное приложение, с помощью которого больные дважды в день самостоятельно загружают туда необходимые данные. Речь идет, к примеру, о температуре тела и других показателях, которые можно отследить без помощи врачей. После этого сведения попадают к медикам, где обобщаются и анализируются.

Все это помогает минимизировать контакты персонала с зараженными COVID-19, что крайне важно в условиях пандемии. Напомним, что в Японии в последнее время наблюдается спад распространения инфекции. На территории островного государства зарегистрировано более 16,2 тысячи заболевших. Это без учета 712 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего пациентов с положительными пробами на COVID-19 выявлено в Токио. Их число накануне превысило 5 тысяч человек.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США
Попова: Рост числа носителей COVID-19 в России удалось остановить
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
На Курилах выявлен первый случай COVID-19
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля