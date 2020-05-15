В Японии начали использовать роботов для обслуживания больных COVID-19

Японцы активно используют роботов для обслуживания заразившихся коронавирусом нового типа с легкой формой заболевания.

Таких пациентов в Токио в настоящее время изолируют в отдельных номерах пяти гостиниц. В лечебные учреждения направляют только тяжелых больных, так как количество койко-мест в японской столице ограничено.

Как минимум в двух столичных отелях для оказания помощи больным привлекают высокотехнологичные устройства, передает издание The Japan Times. Машины, в частности, встречают "вынужденных постояльцев" на стойке регистрации во время их прибытия в место проведения карантина, осуществляют уборку и дезинфекцию помещений. Гуманоиды доставляют людям продовольственные наборы, развлекают и подбадривают больных.

Для сбора данных о динамике состояния пациентов разработано специальное приложение, с помощью которого больные дважды в день самостоятельно загружают туда необходимые данные. Речь идет, к примеру, о температуре тела и других показателях, которые можно отследить без помощи врачей. После этого сведения попадают к медикам, где обобщаются и анализируются.

Все это помогает минимизировать контакты персонала с зараженными COVID-19, что крайне важно в условиях пандемии. Напомним, что в Японии в последнее время наблюдается спад распространения инфекции. На территории островного государства зарегистрировано более 16,2 тысячи заболевших. Это без учета 712 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего пациентов с положительными пробами на COVID-19 выявлено в Токио. Их число накануне превысило 5 тысяч человек.