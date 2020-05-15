В Италии могут разрешить свободное передвижение внутри страны

В рамках второй стадии выхода из локдауна, с 3 июня власти Италии намерены разрешить жителям страны свободное перемещение по регионам, сообщает Corriere della sera.

Издание ссылается на правительственный декрет, который до его официального обнародования оказался в руках местных журналистов.

В частности, в документе говорится, что с 18 мая будут разрешены любые поездки внутри региона проживания, а с 3 июня итальянцам наконец удастся навестить родных и близких, проживающих по всей территории страны, за исключением зон, в которых будут вновь возобновлены карантинные меры.

Напомним, что на сегодняшний день свободное передвижение возможно лишь в пределах города проживания. В другие районы попасть можно лишь при наличии веских причин, связанных с работой или со здоровьем.