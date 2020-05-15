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15.05.2020 08:30
Рубрика: В мире

Лондон вышел из пике

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Долгожданное, наконец, свершится полное исчезновение COVID-19 из столицы Соединенного Королевства ожидается в течение ближайших двух недель. По сообщениям британской The Telegraph, сегодня в Лондоне ежедневно заражаются коронавирусом уже менее 24-х человек.

При этом уровень заражения упал до той отметки, когда носитель вируса передает его менее чем одному человеку - а именно, заражает лишь "0,4 человека ". Число заражений уменьшается сейчас на половину каждые три с половиной дня.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Иначе как сенсацией для Британии эту новость назвать нельзя. Изрядно измотанные, напуганные неустанным ростом смертности от СOVID-19, британцы, похоже, уже отчаялись было вылезти из ямы жесточайшей эпидемии. Их "чемпионство" в Европе по статистике смертельных исходов от коронавируса гордости за свою страну не прибавило.

Если заражаемость коронавирусом продолжит сокращаться в таком же темпе, к концу месяца вирус в британской столице будет практически уничтожен. При этом можно будет ставить вопрос, остается ли необходимость сохранять строгие меры карантина.

23 марта, на пике заражаемости, когда был объявлен карантин, вирус заразил 213 тысяч жителей Лондона. Это число резко упало, как только были введены ограничения на свободное передвижение по городу, выход на работу и контакты с другими людьми. Жесткие меры сделали свое доброе дело. Каждую неделю численность умерших стала сокращаться примерно наполовину. Сегодня статистика показывает, что Лондон, бывший на определенном этапе эпидемии самым пострадавшим регионом страны, сейчас опережает всех по скорости своего восстановления.

Нельзя не признать, что предпринятые в Британии меры, наконец-то, сработали. Лондонцам это обещает ослабление карантинного режима. Для британского бизнеса это долгожданный прорыв: Лондон являет собой движущую силу экономики всей страны. А сегодня для измотанной эпидемией Великобритании исключительно важно как можно быстрее найти способ восстановления экономики. Остается надеяться, что процесс выздоровления пошел.

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