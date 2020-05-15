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15.05.2020 10:19
Рубрика: Экономика

Аналитики раскрыли имя первого в мире возможного триллионера

Фото: AP Photo/John Locher Фото: AP Photo/John Locher
Фото: AP Photo/John Locher

Через несколько лет американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос может стать первым в мире триллионером. К такому заключению пришли аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparison.

Фото: iStock
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По их оценкам, потеря 38 миллиардов долларов после развода и пандемия коронавируса не станут помехой лидерству предпринимателя, ведь за последние 5 лет оценка его капитала росла примерно на 34 процента в год. Сейчас состояние Безоса оценивается в 143 миллиарда долларов, и он считается богатейшим человеком на планете, пишет Forbes. По оценкам экспертов, состояние бизнесмена достигнет триллиона в 2026 году, когда Безосу исполнится 62 года.

Вслед за американским бизнесменом следует китайский девелопер Сюй Цзянь. По мнению аналитиков, он станет триллионером на следующий год после Безоса.

Экономика Бизнес

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