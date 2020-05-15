В пельменях семи торговых марок обнаружена кишечная палочка

Специалисты Роскачества в ходе повторного исследования проверили пельмени семи торговых марок. Во всей продукции были выявлены серьезные нарушения.

Пельмени всех семи марок не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", говорится в сообщении Роскачества. В частности, во всех товарах специалисты обнаружили опасную для здоровья потребителей кишечную палочку, а в продукции одной марки выявили еще и сальмонеллу.

Кроме наличия в продукции опасных бактерий, было также замечено несоответствие заявленной в маркировке информации. Так, в пельменях двух торговых марок оказалось существенно меньше белка.

Эксперты Роскачества также напомнили, чтобы уберечь себя от возможного отравления пельменями, продукт нужно варить не менее 10 минут.

Напомним, что в 2019 году рейтинг Роскачества был обнулен только у одной торговой марки из семи из-за наличия в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов.