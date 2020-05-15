В Росгвардии рассказали о мерах по поэтапному выходу из карантина

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова состоялось заседание Оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции в войсках. Это заседание прошло в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В заседании Оперативного штаба Росгвардии приняли участие начальники структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, руководители оперативных штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции округов войск национальной гвардии Российской Федерации, военных институтов ведомства, соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи, его провел заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Кузьменков.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Российской газете", что основное внимание было уделено мероприятиям, проводимым в округах войск национальной гвардии по противодействию распространения коронавирусной инфекции и выработке решений для поэтапного снятия ограничительных мер. Была подробно рассмотрена организация работы в войсках по перевозке и размещению призывников с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Особо генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул, что необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию. Организовать перевозку призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей необходимо служебным автотранспортом. Он потребовал в пути следования осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья лиц нового пополнения, в том числе обеспечение их средствами индивидуальной защиты.