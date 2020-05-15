В Сингапуре пилот из США осужден за нарушения правил карантина

Американский пилот грузовой компании FedEx Брайан Дуган Йорган из Аляски был приговорен к четырем неделям тюремного заключения в Сингапуре. Он признал себя виновным в том, что оставил свой номер в отеле на три часа, чтобы купить маски и термометр, сообщает The Associated Press.

В Сингапуре зафиксирована одна из самых крупных вспышек заболевания в Азии - 26 тысяч случаев. Более 90 процентов инфицированных являются иностранными рабочими, живущими в переполненных общежитиях. Все иностранцы, прибывающие в страну, обязаны соблюдать 14-дневный карантин, оставаясь по указанному адресу - в гостинице или на съемной квартире, давая соответствующую расписку. Это правило как раз и нарушил американский пилот.

Прибыв в Сингапур вместе с экипажем самолета, он указал в декларации, что за последние две недели посетил Китай, Гонконг, Макао, Японию и Соединенные Штаты и отправился на 14-дневный карантин в одну из гостиниц города. Однако на следующий день он вышел из гостиницы в центре города, чтобы купить термометр и несколько коробок масок, так как, по его словам, опасался за свое здоровье. Американца, который находился на улице без маски, остановили полицейские и отправили в участок для выяснения обстоятельств. Здесь и выяснилось, что он нарушил правила 14-дневного карантина.

Сингапур, город-государство, имеет строгие наказания для тех, кто нарушает карантинные нормы, в частности, не носит маску на публике или не соблюдает меры социального дистанцирования. Нарушителям карантина грозит до шести месяцев тюремного заключения, штраф в размере до 10 000 долларов США или оба наказания вместе. Сторона обвинения просила для иностранца восемь недель заключения, однако судья приговорил пилота к сроку вдвое меньше. 44-летний Йорган стал первым иностранцем, осужденным за нарушение карантинных правил в Сингапуре. Ранее несколько сингапурцев были заключены в тюрьму на срок от пяти до шести недель за то, что они покинули свои дома, хотя им было предписано находиться на карантине.

В Сингапуре режим изоляции был введен 7 апреля и частично был ослаблен во вторник, когда начали работать парикмахерские и прачечные. Окончание режима блокировки предусмотрено 1 июня.