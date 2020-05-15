Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии

Словения стала первой страной в Европе, власти которой официально объявили об окончании пандемии и о победе над коронавирусом, передает РИА Новости. Решение было принято после того, как за последние дни в этой балканской стане было зафиксировано лишь несколько новых случаев заражения COVID-19.

"Данные Национального института общественного здоровья указывают на снижение распространения коронавируса среди населения", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как ожидается, в ближайшее время возобновят работу большинство погранпереходов через границу с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией.

Правительство Словении в середине марта в связи с угрозой распространения опасной инфекции остановило весь общественный транспорт и закрыло авиасообщение. Населению под угрозой штрафов было разрешено выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку.

По официальным данным, всего с начала пандемии в республике с населением немногим более 2 млн человек выявлено 1465 зараженных, скончались 103 пациента.