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15.05.2020 13:00
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили штрафовать за незаконную госзакупку импортных товаров

Текст: Галина Мисливская
В комитете Совета Федерации по экономической политике считают, что нарушителей требований о запрете на закупку иностранной продукции для государственных и муниципальных нужд надо наказывать в рамках Уголовного кодекса (УК) РФ. Соответствующие предложения подготовили глава комитета Андрей Кутепов и член того же комитета Эдуард Исаков.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как рассказал "РГ" Эдуард Исаков, с 1 мая этого года вступило в силу постановление правительства, в котором содержится запрет на приобретение 125 видов импортной продукции для госнужд.

"Однако, в настоящее время ФЗ - №44 (о госзакупках - при. "РГ") и принятые в его развитие подзаконные акты содержат "лазейки" для недобросовестных заказчиков по закупке любой иностранной продукции. Так, например, госзаказчики техническими манипуляциями могут не соблюдать установленные запреты на закупку иностранных товаров, в том числе путем использования редких характеристик иностранной продукции, укрупнения объемов закупок или поведением коротких сроков поставки, при которых возможно поставить только готовые иностранные товары со склада", - пояснил сенатор.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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По его мнению, через манипуляции с характеристиками товаров недобросовестные закупщики могут приобретать любую иностранную продукцию на десятки миллиардов рублей. Как следствие - государство недополучит налогов, ряд мероприятий по нацпроектам окажется под угрозой срыва, пострадают интересы производителей российской высокотехнологической продукции. К тому же подобные действия дискредитируют госполитику в сфере импортозамещения и создают условия для коррупционных нарушений при госзакупках.

"И последнее - законодательство РФ не содержит каких-либо санкций за нарушения запретов по закупке зарубежной продукции при наличии российских аналогов", - подчеркнул Исаков.

"Поэтому мы с Андреем Викторовичем Кутеповым разработали законопроект, дополнив УК РФ статьей 201.2, которая вводит уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом заказчика требований о запрете на закупку иностранной продукции в соответствии с положениями ФЗ - №44. Сегодня весь пакет документов направлен в Верховный суд", - сообщил Эдуард Исаков.

Согласно законопроекту (текст имеется в распоряжении "РГ"), за неисполнение или ненадлежащее исполнение норм закона должностное лицо заказчика может понести наказание в виде штрафа (до 300 тысяч рублей), обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (на срок до одного года) или ареста (на срок до 3 месяцев).

В случае причинения особо крупного ущерба, наказание будет выше. Штраф составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, может быть применен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, период обязательных работ может составить до 480 часов, исправительных работ - до 2 лет, ареста до 6 месяцев.

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