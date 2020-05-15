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Рубрика: В мире

В США 36 миллионов человек обратились за пособиями по безработице

За период с 15 марта по 9 мая более 36 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице. Такие данные опубликовало министерство труда США.

Министр финансов США заговорил о разрушении экономики

"Это пугающие цифры. Но они оказались лучше наших прогнозов. Начинается постепенное восстановление экономики", - заявил председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет. В Белом доме уверены, что по мере снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, число заявок от потерявших работу граждан будет снижаться.

Как пишет ТАСС, до принятия мер по сдерживанию распространения SARS-CoV-2 за финансовой помощью обращалось не так много американцев - примерно несколько сотен тысяч человек в неделю. При этом в США каждый год количество рабочих мест увеличивалось на несколько миллионов. Пандемия сводит на нет многолетние экономические успехи и создает угрозу продолжительной разрухи, пишет газета The Washington Post.

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