В США рухнули розничные продажи

Розничные продажи в Соединенных Штатах упали до исторического минимума в апреле, подчеркивая, насколько сильно американские ритейлеры пострадали от пандемии коронавируса.

Данные Бюро переписей США, обнародованные в пятницу, показали, что розничные продажи в Америке в прошлом месяце упали на 16,4 процента, что стало самым худшим показателем с начала ведения статистических данных в 1992 году, отмечает CNN. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что апрельские данные по розничным продажам упадут на 12,3 процента после того, как их сокращение в марте на 8,3 процента уже установило исторический рекорд. Однако эта цифра выросла почти на четверть. В целом, как сообщает АР со ссылкой на отчет министерства торговли США, розничные продажи в стране за последние 12 месяцев снизились на 21,6 процента. Это произошло во многом из-за того, что из-за массовых увольнений расходы на покупки у миллионов граждан США сильно сократились.

Как отмечает CNBC News, около 68 процентов национальной экономики в размере 21,5 триллиона долларов составляют расходы на личное потребление, которые упали на 7,6 процента в первом квартале, как только в Соединенных Штатах начали действовать меры по социальному дистанцированию, направленные на сдерживание пандемии коронавируса.

Ритейлеры были вынуждены закрыть сотни тысяч магазинов по всей Америке, а несколько крупных дилеров в последние недели объявили о банкротстве. Анализ, проведенный в апреле группой американских ученых-экономистов, показал, что закрытие в течение одного месяца может "уничтожить" 31 процент розничных продавцов, не связанных с продуктами питания. Закрытие на четыре месяца может привести к закрытию 65 процентов ритейлеров.

Американцы сейчас в основном совершают покупки в интернете с доставкой на дом. Сегмент онлайн-покупок демонстрирует ежемесячный прирост в 8,4 процента. Американцы сейчас тратят больше на еду, чем раньше, но мало на другие товары. Особенно слабыми были продажи в магазинах одежды и аксессуаров, которые в апреле снизились на 89,3 процента. Также пострадала отрасль электроники и бытовой техники (снижение на 60,6 процента), мебели и предметов интерьера (падение на 58,7 процента), спортивных товаров (на 38 процентов). Многие американцы откладывают крупные покупки, такие как автомобили, на второй план. Впрочем, по некоторым оценкам, в июне падение розничных продаж в США может достичь 40 процентов.

Между тем

Падение розничных продаж, отмечают аналитики, происходит на фоне потери рабочих мест, самой масштабной в США после Второй мировой войны. За последние восемь недель около 36,5 миллиона американцев подали заявки на пособия по безработице.