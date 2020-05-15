ВЦИОМ: В 8 раз выросло число работающих удаленно

По данным майского исследования ВЦИОМ, в восемь раз выросло число граждан, работающих дистанционно в условиях самоизоляции. До пандемии коронавируса удаленно трудились лишь 2 процента опрошенных, а сегодня на дистанционную работу (полностью или частично) перешли 16 процентов. В основном это специалисты с высшим образованием в бюджетной и коммерческой сферах, частично госслужащие, жители двух столиц и городов-миллионников. При этом более чем для 80 процентов россиян режим занятости в связи с пандемией остался прежним.

Социологи отмечают, что восьмикратный рост доли удаленно работающих прошел почти безболезненно. Имевшихся цифровых навыков у людей оказалось достаточно, а отсутствующие были освоены довольно оперативно. Цифровая грамотность, как отмечают социологи, "постепенно и неуклонно растет".

По уровню владения цифровыми компетенциями россияне разделились на четыре группы: 30 процентов - высокий уровень цифровой грамотности, 32 процента - уровень выше среднего, 18 процентов - ниже среднего, 20 процентов - низкий уровень владения "цифрой". При этом большинство опрошенных или 60 процентов удовлетворены своим уровнем владения цифровыми компетенциями. Хотя социологи в целом уровень цифровой грамотности россиян считают средним. Особо отмечая, что, чем выше уровень владения цифровыми компетенциями у человека, тем больше вероятность его занятости в дистанционном режиме.

Среди возможностей, которые предоставляет "цифра" (по собственной оценке), участники опроса лучше всего освоили нижние этажи цифровой грамотности - фотографирование на телефон или другой гаджет, поиск информации в интернете, съемку видео на телефон/камеру или другой гаджет, коммуникации с использованием мессенджеров, использование электронной почты. Наименее освоенные цифровые компетенции - установка и настройка ПО, редактирование фотографий и изображений, подготовка презентаций, монтаж видео на телефоне/ноутбуке, компьютере.

По итогам опроса, среди тех, кто перешел на "удаленку", 61 процент свой новый опыт оценивают отрицательно, 36 процентов - положительно. Преимуществом работы из дома люди называют отсутствие трат: времени и финансов. В числе недостатков называют отсутствие живого контакта с людьми, сложность самоорганизации в домашних условиях и "разорванность рабочего дня до глубокой ночи".