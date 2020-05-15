Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека

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    15.05.2020, 22:40
Текст:   Богдан Бобров

Фильм "Мстители: Финал" в прошлом году поставил жирную точку в "Саге Бесконечности", но фанаты киновселенной Marvel не перестают посвящать ей свои "оды" до сих пор.

YouTube-блогер Gugga Leunnam смонтировал очень эмоциональный двухминутный ролик, в который уместил ключевые моменты франшизы, произошедшие за 11 лет.

Ключевым персонажем видео стал, как нетрудно догадаться, Тони Старк. Автор попытался подчеркнуть "закольцованность" и драматизм его истории.

Для видеоблогера это уже пятая по счету работа - над ней он трудился с января текущего года.

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