"ВКонтакте" начался музыкальный фестиваль, который можно смотреть бесплатно

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о старте VK Fest - первого в истории ресурса онлайнового музыкального фестиваля, который пройдет с 15 по 21 мая. Стать зрителем можно, просто глядя в окно браузера или мобильного приложения.

Каждый день в 16 часов по московскому времени в сообществе фестиваля будет начинаться трансляция. Просмотр доступен всем зарегистрированным пользователям соцсети,

В VKFest примут участие "Ночные снайперы", "Дискотека Авария", Баста, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще несколько десятков исполнителей. Планируются интервью с селебрити - Николаем Басковым, Михаилом Галустяном, Андреем Кончаловским, Евгением Куликом и другими.

Те, кто купил билет на офлайновый фестиваль (который в этом году превратился в онлайновый), смогут использовать его в 2021 году.