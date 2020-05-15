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"ВКонтакте" начался музыкальный фестиваль, который можно смотреть бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
15.05.2020,  
18:08
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о старте VK Fest - первого в истории ресурса онлайнового музыкального фестиваля, который пройдет с 15 по 21 мая. Стать зрителем можно, просто глядя в окно браузера или мобильного приложения.

Каждый день в 16 часов по московскому времени в сообществе фестиваля будет начинаться трансляция. Просмотр доступен всем зарегистрированным пользователям соцсети,

В VKFest примут участие "Ночные снайперы", "Дискотека Авария", Баста, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще несколько десятков исполнителей. Планируются интервью с селебрити - Николаем Басковым, Михаилом Галустяном, Андреем Кончаловским, Евгением Куликом и другими.

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Те, кто купил билет на офлайновый фестиваль (который в этом году превратился в онлайновый), смогут использовать его в 2021 году.

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