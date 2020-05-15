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Рубрика: В мире

Власти Кубы прокомментировали перспективы открытия Острова для туристов

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Куба останется закрытой для туристов, пока правительство Острова не примет решение об открытии границ. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства туризма Кубы.

Фото: AFP/ADALBERTO ROQUE
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"С целью поддержания санитарной безопасности, границы Кубы не будут открыты, а туристическая отрасль не будет запущена до тех пор, пока кубинское правительство не сообщит об обратном", - отметили в министерстве туризма.

"С учетом развития ситуации с распространением коронавируса в мире и на Кубе, министерство туризма концентрируется на продолжении модернизации туристических объектов, а также разработке новых санитарно-гигиенических протоколов", - отметили в туристическом ведомстве.

Фото: Сергей Новиков
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Ранее ряд крупных авиакомпаний заявили о возобновлении остановленного на фоне борьбы с коронавирусом авиасообщения с Кубой. В частности, о планах начать полеты на Остров Свободы в июне сообщили американские компании American Airlines и Southwest, а также канадский перевозчик Air Canada (без указания конкретной даты). Например, билеты по маршруту Майами - Гавана можно приобрести на сайте American Airlines, начиная с 4 июня.

Тем не менее на сегодняшний день границы Кубы по-прежнему остаются закрытыми для туристов, а те граждане Кубы, которые прибывают на Остров вывозными рейсами, обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных государственных центрах.

По последним данным кубинского минздрава, всего на Острове зарегистрировано 1840 случае заболевания коронавирусом, 79 из которых закончились летальными исходами. Несмотря на то, что динамика распространения COVID-19 в последние дни продолжает снижаться, пока власти Кубы не объявляли о начале снятия введенных ранее ограничений.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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