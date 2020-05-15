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15.05.2020 03:32
Рубрика: В мире

Власти Румынии объявили о постепенном снятии карантинных ограничений

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Румыния начинает постепенно смягчать карантинные меры. С 15 мая в стране прекращает действовать режим чрезвычайного положения, который вводили в целях борьбы с распространением коронавируса нового вида. На ближайшие 30 дней в Румынии вводится режим тревоги, который позволит ослабить карантинные меры. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчел Вела.

Фото: Istock
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"Во всех закрытых помещениях - транспорте, магазинах, офисах - граждане обязаны будут носить маски. Перемещаться по территории населенных пунктов можно в группах не более трех человек. Работу возобновят торговые центры площадью не больше 15 тысяч квадратных метров и гостиницы, откроются парки, за исключением детских площадок. А вот сады, школы и вузы до конца учебного года останутся закрытыми. Все приезжающие из-за рубежа лица в обязательном порядке будут проходить 14-дневный карантин", - приводит разъяснения властей ТАСС.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Румынии достигло 16 тысяч 247 человек, из которых 9 053 - вылечились, 1 053 пациента - скончались. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля.

Вспышка нового вируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным организации, от COVID-19 в мире пострадали уже свыше четырех миллионов человек.

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