ВОЗ: Четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом в Африке

По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти четверть миллиарда людей в африканских странах могут заразиться коронавирусом в течение ближайшего года. Исследователи рассчитали риск заражения и оценили возможное количество инфекций и смертей для 47 стран региона.

Модель регионального бюро ВОЗ для Африки, опубликованная в BMJ Global Health, предсказывает более низкий уровень тяжелых случаев и смертельных исходов на Черном континенте (до 190 тысяч человек), чем в США и Европе, из-за его более молодого населения. Эксперты в этой связи отмечают, что уровень смертности от инфекций в Африке составляет 0,06% по сравнению с примерно 0,1% в других странах.

Вместе с тем авторы исследования предупреждают, что связанный с пандемией рост числа госпитализаций, потребностей в медицинском уходе, отсутствия необходимых лекарств и оборудования "может сокрушить и без того слабую медицинскую отрасль на континенте".

Согласно данным ВОЗ, почти каждый четвертый (22%) из одного миллиарда людей в странах, в которых проводилось исследование, будет инфицирован в первый год пандемии. Тем не менее, заболевание на африканском континенте может длиться дольше - возможно, в течение нескольких лет. Ранее в докладе экономической комиссии ООН для Африки, опубликованном в середине апреля, прогнозировался гораздо более высокий уровень инфицирования и смертности на континенте. Речь шла о более 60 процентах африканцев, которые могут быть заражены коронавирусом.

Риск заражения в каждой конкретной стране континента определялся такими факторами, как количество людей в домашнем хозяйстве, плотность населения, доля населения, проживающего в трущобах, и дорожная инфраструктура. По данным исследования, в Нигерии ожидается самое большое количество инфекций в целом, а крупные страны континента, включая Камерун, Южную Африку и Алжир, будут подвергаться наибольшему риску заражения в расчете на душу населения.

Вместе с тем, африканские страны на самом деле могут сообщать о меньшем числе случаев заражения из-за крайне низкого уровня тестирования и отсутствия медицинской помощи в ряде отдаленных районов, отмечает The Guardian.