ВОЗ: Необходимо изучить воспалительный синдром у детей в связи с COVID-19

Случаи развития у детей тяжелого воспалительного синдрома, зафиксированные в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, требуют срочного внимания и изучения. Об этом заявил сегодня генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве.

Как ранее сообщала "Российская газета", сообщения о случаях тяжелых осложнений у детей, больных COVID-19, впервые пришли из Великобритании и США. Так, британские врачи зарегистрировал резкий рост количества осложнений, в связи с чем национальная служба здравоохранения Великобритании распространила срочное предупреждение для врачей, сообщив о симптомах заболевания и предложив наблюдать пациентов и сообщать обо всех подозрительных случаях. Интересно, что синдром, напоминающий течением болезнь Кавасаки с признаками токсического шока, наблюдался как у детей с подтвержденным COVID-19, так и в случае отрицательного результата тестирования.

Специалисты не сумели также объяснить, связано ли это, например, с низкой точностью применяемых тестов (и в этом случае надо дополнительно проверять всех детей с подобным осложнением на коронавирус), или, возможно, заболевание все же связано не с COVID-19, а присутствием другого, ранее не известного патогена.

Об аналогичных случаях сообщили медики Франции - в их поле зрения попало по крайней мере 15 детей с подобными симптомами. Теперь новым синдромом у детей заинтересовались и в ВОЗ.

"В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи полиорганным воспалением, напоминающим некоторыми проявлениями болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром, - сообщил сегодня глава ВОЗ. - Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с COVID-19".

В результате необходимо срочно изучить новое заболевание. Более того, как сообщил доктор Гебреисус, ВОЗ разработала единое определение и учетную форму для регистрации всех выявленных случаев нового заболевания.

На брифинге эксперты ВОЗ отметили, что осложнение возникает очень редко, но, тем не менее, необходимо тщательно собирать информацию о заболевании и делать это системно. Именно эту цель преследует разработанный ВОЗ единый формуляр отчета.