ВОЗ: В России очень хорошо организовано тестирование на коронавирус

В России очень хорошо организовано тестирование на коронавирус. Об этом 15 мая заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности, - передает его слова ТАСС.

Майк Райан также отметил, что, по его мнению, увеличение числа новых случаев выявленной инфекции может стать "стрессом для всей системы здравоохранения".

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 случая заражения. 58 226 человек выздоровели, 2 418 скончались.